Мик Шумахер заявил, что «Хаас» практически стал второй командой «Феррари»

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился мнением о сотрудничестве его команды с «Феррари».

«Я слышал, что в «Феррари» довольны результатами, которые я показывал. Но я прекрасно понимаю, что в следующем году нужно сделать шаг вперед. Станет ли «Хаас» ближе к «Феррари» благодаря новому объекту в Маранелло, где находится штаб-квартира итальянской команды? Да, это так. Мы практически стали «Феррари Б», командой, в которой могут получать шансы такие воспитанники академии, как я. В Маранелло мы сможем работать с аэродинамической трубой «Феррари», это будет преимуществом», — приводит Sport1 слова Шумахера.

Мик Шумахер проводит дебютный сезон в «Формуле-1», он является воспитанником академии «Феррари».