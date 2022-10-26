Хэмилтон не верит в свою победу по ходу сезона-2022

Семикратный чемпион «Формулы-1» пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о шансах побороться за победу в «Гран-при» в ходе оставшейся части сезона 2022 года.

«Смогу ли победить до конца сезона? Я думаю, нам действительно нужно быть реалистами. Автомобиль «Ред Булл» был самым быстрым в течение всего года. У них по-прежнему самая быстрая машина. Знаете, мы находимся в том положении, в котором находимся, благодаря надежности. Конечно, было здорово стартовать третьим и иметь шансы на то, чтобы бороться, но из-за отсутствия истинного темпа они опережали нас в ходе всего уикенда. И то же самое будет в следующих трех гонках. Так что даже если с кем-нибудь и случится что-то экстраординарное, то крайне маловероятно, что у нас будет достаточный темп, чтобы конкурировать с ними. Но мы будем делать все, что в наших силах», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

37-летний британец побеждал хотя бы в одной гонке в сезоне, начиная со своего дебюта в 2007 году.

После 19 этапов сезона-2022 Хэмилтон занимает шестое место в личном зачете, набрав 198 очков.