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Сегодня, 11:21

«Ауди» объявили о сотрудничестве в «Заубером»

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Немецкий автопроизводитель «Ауди» заявил о начале сотрудничества с «Заубером», который сейчас выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сотрудничество начнется с 2026 года. «Ауди» станет поставщиком двигателей швейцарского коллектива. Отмечается, что первые испытания силового агрегата, разработанного для регламента 2026 года, на тестовом автомобиле «Формулы-1» запланированы на 2025 год.

«Альфа Ромео» прекратит сотрудничество с «Заубером» после сезона-2023.

В сезоне-2022 за «Альфа Ромео» выступает фин Вальтери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу. После 19 этапов команда идет на шестом месте в зачете конструкторов, набрав 52 очка.

Источник: https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-selects-sauber-as-strategic-partner-for-formula-1-entry-14981
Формула-1
Альфа Ромео
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