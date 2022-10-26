Ферстаппен рассказал, что у него не было цензурных слов во время долго пит-стопа на «Гран-при США»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, о чем думал во время затянувшегося пит-стопа на «Гран-при США».

«Что мысли были во время этого пит-стопа? Много бранных слов. Я был очень расстроен. Конечно, в таких случаях нужно сохранять настрой, хотя это нелегко. Но, к счастью, на этой трассе здорово участвовать в гонках. Она не похожа на некоторые другие трассы, где гонка после этого заканчивается. Это действительно хороший трек», — приводит слова Ферстаппена Grandprix247.

Пит-стоп Ферстаппена длился 11 секунд, однако это не помешало победить двукратному чемпиону мира. На втором месте финишировал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон, замкнул тройку Шарль Леклер на «Феррари».

25-летний нидерландец досрочно завоевал свой второй титул на «Гран-при Японии».

На «Гран-при США» «Ред Булл» завоевал свой пятый кубок конструкторов.