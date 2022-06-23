Хэмилтон может установить личный антирекорд, если не одержит победу в Гран-при Великобритании

Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон может установить личный антирекорд по количеству гонок без побед на Гран-при Великобритании.

У 37-летнего семикратного чемпиона «Формулы-1» 11 гонок без побед. Неудачная серия началась с «Гран-при Абу-Даби» в прошлом году, а далее он не мог стать первым на протяжении 9 этапов нового сезона.

Ранее Хэмилтон не мог победить в гонке в течение 10 этапов подряд трижды в своей карьере. В 2008-м, 2009-м и в период 2012-2013 годов.

Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете с 77 очками.