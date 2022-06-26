Пилот «Макларен» Ландо Норрис считает хорошей идеей увеличить число команд в «Формуле-1»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о возможном увеличении числа команд в «Формуле-1».

«Я считаю, это хорошо. Думаю, появление большего числа машин на стартовой решетке пойдет на пользу, но их не должно быть слишком много. Считаю, 22 или 24 болида — достаточно. Так ведь и было несколько лет назад, когда я рос и следил за «Формулой-1». У гонщиков появится больше шансов попасть в «Формулу-1», например, у Колтона Херты из Indycar, который заслужил этого», — приводит PlanetF1 слова Норриса.

В данный момент в «Формуле-1» выступает 10 команд.

После 9 этапов сезона-2022 Норрис занимает 7-е место в личном зачете пилотов с 50 очками, а «Макларен» идет на 4-й строчке в Кубке конструкторов с 65 очками.