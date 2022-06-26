Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 03:14

Пилот «Макларен» Ландо Норрис считает хорошей идеей увеличить число команд в «Формуле-1»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о возможном увеличении числа команд в «Формуле-1».

«Я считаю, это хорошо. Думаю, появление большего числа машин на стартовой решетке пойдет на пользу, но их не должно быть слишком много. Считаю, 22 или 24 болида — достаточно. Так ведь и было несколько лет назад, когда я рос и следил за «Формулой-1». У гонщиков появится больше шансов попасть в «Формулу-1», например, у Колтона Херты из Indycar, который заслужил этого», — приводит PlanetF1 слова Норриса.

В данный момент в «Формуле-1» выступает 10 команд.

После 9 этапов сезона-2022 Норрис занимает 7-е место в личном зачете пилотов с 50 очками, а «Макларен» идет на 4-й строчке в Кубке конструкторов с 65 очками.

Источник: https://www.planetf1.com/news/lando-norris-colton-herta-extra-teams-benefit-f1/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
0
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Даже Кокорин хочет купить себе клуб. Что такое медиафутбол, который задвигает на второй план «Спартак» с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон может установить личный антирекорд, если не одержит победу в Гран-при Великобритании
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости