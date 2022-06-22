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Сегодня, 15:04

Перес проходит курс реабилитации после аварии на «Гран-при Канады»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сообщил о прохождении реабилитации после «Гран-при Канады».

18 июня во время квалификации в Монреале Перес врезался в барьер и не смог продолжить движение. Когда стало понятно, что болид мексиканца застрял в отбойнике, был вывешен красный флаг.

«Всегда трудно начинать неделю после такого плохого уик-энда. Но я в порядке, восстанавливаюсь, потому что у меня было сильное растяжение шеи после аварии, которого я не чувствовал. Прямо сейчас я пытаюсь избавиться от сильной контрактуры (ограничение пассивных движений, прим. «СЭ») в шее. Пока не тренируюсь и занимаюсь реабилитацией, чтобы на сто процентов быть готовым к Сильверстоуну», — приводит слова Переса издание Fox Sports Mexica.

Перес по итогам «Гран-при Канады» не смог финишировать из-за поломки болида. В личном зачете 32-летний гонщик занимает второе место, набрав 129 очков. На первом месте его сокомандник Макс Ферстаппен (175 очков).

Источник: https://www.foxsports.com.mx/2022/06/21/f1-checo-perez-revelo-que-esta-en-rehabilitacion-por-las-consecuencias-del-choque-en-el-gp-de-canada/
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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