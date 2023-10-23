Хэмилтон и Леклер получили дисквалификацию по итогам «Гран-при США»

Пилоты «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер дисквалифицированы по итогам «Гран-при США», сообщается на сайте «Формулы-1».

Болиды Хэмилтона и Леклера не смогли пройти техническую проверку после финиша. В машинах не соответствовали регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В «Феррари» и «Мерседес» объяснили нарушение правил неровной трассой.

В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое. После этого решения Ландо Норрис поднялся на вторую позицию, третьем стал Карлос Сайнс.