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22 октября, 23:40

Ферстаппен выиграл «Гран-при США» и одержал 15-ю победу в сезоне

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при США».

Нидерландец стартовал с шестого места и одержал 15-ю победу в сезоне-2023. 26-летний пилот досрочно обеспечил себе третий титул чемпиона «Формулы-1» на предыдущем этапе в Катаре.

Также победа на трассе в Остине стала для Ферстаппена 50-й в карьере.

Вторым в гонке в США финишировал Льюис Хэмилтон из «Мерседес», уступивший Ферстаппену 2,225 секунды. На третьей строчке — гонщик «Макларен» Ландо Норрис (отставание +10,730 секунды).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 27 по 29 октября в Мексике.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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