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Сегодня, 17:24

Хэмилтон хочет изменить свою фамилию. Гонщик уже начал процедуру оформления документов

Льюис Хэмилтон хочет изменить свою фамилию
Иван Шитик
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон.
Фото AFP

В новом сезоне пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон будет выступать под другой фамилией, информирует The Telegraph.

Как именно будет звучать его полное имя, пока неизвестно, но гонщик уже начал процедуру оформления документов, чтобы официально добавить себе девичью фамилию матери.

«Для моей семьи моя следующая победа в чемпионате будет иметь мировое значение, — сказал семикратный чемпион мира на выставке в Дубае. — Это будет важно и для меня, мне будет приятно прославить свою фамилию Хэмилтонов. Но никто из вас, возможно, не знает, что девичья фамилия моей мамы — Ларбалестьер. И я собираюсь добавить ее к своему полному имени».

Хэмилтон задался вопросом, почему женщина, выходя замуж, теряет свою фамилию.

«Я надеюсь, что фамилия моей мамы сохранится вместе с фамилией Хэмилтон. Возможно, не получится все оформить к предстоящему гоночному уик-энду. Но я уже работаю над этим», — подчеркнул гонщик.

Сезон-2022 «Формулы-1» стартует в эти выходные в Бахрейне.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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