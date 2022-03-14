Хельмут Марко заявил, что в «Ред Булле» довольны новой машиной и всеми обновлениями

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона «Формулы-1».

«Нам удалось взять под контроль проблему с «галопированием» болида. Мы полностью довольны новой машиной и всеми обновлениями. Теперь остается дождаться квалификации в субботу, когда все включат свои двигатели на полную мощность и раскроют все свои карты.

Мы рады, что со всеми обновлениями наша машина работает так, как должна работать по новым правилам! Повторюсь, мы не смотрим на наших соперников и сосредоточены на том, чтобы быть на первых ролях в следующие выходные", — приводит слова Марко racingnews365.

Также советник «Ред Булл» высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене.

«Для Ферстаппена ничто не имеет значения, кроме титула, вы можете быть уверены в этом. Он достиг своей жизненной цели в прошлом году, но хочет наслаждаться этим чувством и в последующие годы. Макс будет становиться только быстрее. Он находится в лучшем возрасте для гонщика», — добавил Марко.

Первый этап сезона-2022 «Формулы» пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.