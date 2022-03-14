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Сегодня, 18:05

FIA обсудит с командами законность новых зеркал «Мерседеса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что вопрос о зеркалах заднего вида «Мерседеса» планируется поднять на заседании Технического консультационного комитета (TAC) «Ф-1».

«Война зеркал точно не нужна. В последние десять лет было так много разговоров о функциональности зеркал, могут ли они быть крыльями или нет. Уверен, что на заседании TAC этот вопрос, пожалуй, будет поставлен и обговорен», — цитирует Хорнера Motorsport.

На тестах в Бахрейне немецкая команда использовала необычные зеркала с закрылками.

Мерседес
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