В воскресенье, 12 декабря, состоится заключительная гонка сезона-2021 «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс-Марина».

У двух пилотов, борющихся за звание чемпиона, равное количество очков. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» набрали по 369,5 балла в нынешнем сезоне.

Расклад на заключительную гонку прост: тот, кто закончит заезд выше в топ-10, станет чемпионом. В случае финиша вне очковой зоны или схода обоих гонщиков титул заберет Ферстаппен, так как у него на одну победу больше в этом сезоне.

Также может быть равенство очков, если один пилот станет девятым, а другой — десятым с быстрым кругом (1 балл). При этой ситуации преимущество вновь будет в пользу Ферстаппена.

Личный зачет пилотов в сезоне «Формулы-1» — 2021 по этой ссылке