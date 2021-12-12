Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Хэмилтон — Ферстаппен: итоговый расклад в борьбе за чемпионство перед последней гонкой

12:05
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон.
Теги:

В воскресенье, 12 декабря, состоится заключительная гонка сезона-2021 «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс-Марина».

У двух пилотов, борющихся за звание чемпиона, равное количество очков. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» набрали по 369,5 балла в нынешнем сезоне.

Расклад на заключительную гонку прост: тот, кто закончит заезд выше в топ-10, станет чемпионом. В случае финиша вне очковой зоны или схода обоих гонщиков титул заберет Ферстаппен, так как у него на одну победу больше в этом сезоне.

Также может быть равенство очков, если один пилот станет девятым, а другой — десятым с быстрым кругом (1 балл). При этой ситуации преимущество вновь будет в пользу Ферстаппена.

Личный зачет пилотов в сезоне «Формулы-1» — 2021 по этой ссылке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора
Читайте также
Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
2