Хэмилтон — Ферстаппен: итоговый расклад в борьбе за чемпионство перед последней гонкой
В воскресенье, 12 декабря, состоится заключительная гонка сезона-2021 «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс-Марина».
У двух пилотов, борющихся за звание чемпиона, равное количество очков. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл» набрали по 369,5 балла в нынешнем сезоне.
Расклад на заключительную гонку прост: тот, кто закончит заезд выше в топ-10, станет чемпионом. В случае финиша вне очковой зоны или схода обоих гонщиков титул заберет Ферстаппен, так как у него на одну победу больше в этом сезоне.
Также может быть равенство очков, если один пилот станет девятым, а другой — десятым с быстрым кругом (1 балл). При этой ситуации преимущество вновь будет в пользу Ферстаппена.
Личный зачет пилотов в сезоне «Формулы-1» — 2021 по этой ссылке
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