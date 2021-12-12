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Мазепин обратился к болельщикам после положительного теста на коронавирус

11:57
Никита Мазепин. Фото Instagram
Никита Мазепин. Фото Instagram
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин выступил с обращением к болельщикам после положительного теста на коронавирус на «Гран-при Абу-Даби».

«Всем привет! Печально сообщать об этом, но у меня положительный тест на коронавирус. Чувствую себя нормально, но сегодня не смогу выйти на старт гонки. Желаю всем моим друзьям-гонщикам фантастического завершения сезона. Спасибо всем за поддержку», — написал у себя в Instagram Мазепин.

Публикация от NIKITA (@nikita_mazepin)

Сегодня, 12 декабря стало известно, что Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит гонку в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021. Гонка состоится сегодня, начало — в 16.00 (мск).

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Иван Торопцев все материалы автора
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