Мазепин обратился к болельщикам после положительного теста на коронавирус
11:57
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин выступил с обращением к болельщикам после положительного теста на коронавирус на «Гран-при Абу-Даби».
«Всем привет! Печально сообщать об этом, но у меня положительный тест на коронавирус. Чувствую себя нормально, но сегодня не смогу выйти на старт гонки. Желаю всем моим друзьям-гонщикам фантастического завершения сезона. Спасибо всем за поддержку», — написал у себя в Instagram Мазепин.
Сегодня, 12 декабря стало известно, что Мазепин сдал положительный тест на коронавирус и пропустит гонку в рамках «Гран-при Абу-Даби», которая станет последней в сезоне-2021. Гонка состоится сегодня, начало — в 16.00 (мск).
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