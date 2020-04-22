Гюнтер Штайнер: «Я думаю, что «Хаас» останется в «Формуле-1»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что положительно оценивает шансы команды на продолжение выступлений в «Формуле-1».

— Я думаю, что мы останемся, — цитирует Sky Sports Штайнера. — Конечно, посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, но если «Формуле-1» удастся придерживаться плана провести 18 гонок за сезон, то у нас все будет хорошо. Я почти каждый день общаюсь с владельцем команды, Джином Хаасом. Он хочет участвовать в жизни команды и у него, кажется, все хорошо. Ограничение расходов сблизит команды, повысит конкуренцию, так что мы, наверное, останемся. Если удастся найти решение на среднесрочную и долгосрочную перспективу, то Джин будет доволен. Надо выработать план, думаю, что у нас он уже практически есть.