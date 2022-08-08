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Сегодня, 16:37

«Гран-при Лас-Вегаса» в 2023 году пройдет 18 ноября

Иван Шитик
Корреспондент
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Организаторы «Гран-при Лас-Вегаса» определились с датой проведения гонки в 2023 году, утверждает Autosport.

В проектных документах организаторов сообщается, что в 2023 году гонку планируется провести 18 ноября.

Таким образом, «Гран-при Лас-Вегаса» должен стать предпоследним этапом сезона-2023 — и пройти за неделю до «Гран-при Абу-Даби».

В следующем сезоне «Гран-при Лас-Вегаса» должен вернуться в календарь «Ф-1» впервые с 1982 года.

Контракт на проведение гонки рассчитан до конца 2027 года.

Формула-1
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