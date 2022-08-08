Кубица: «Обидно, что в «Уильямсе» у меня была не самая лучшая машина, и потому меня не оценили»

Известный польский пилот Роберт Кубица рассказал, как вернулся в «Формулу-1» после серьезной травмы.

В 2011 году, управляя раллийной машиной, он попал в аварию и повредил руку. Вернуться в «Формулу-1» Кубица смог только на сезон 2019 года, выступив за «Уильямс».

«Обидно, что в тот год у меня была не самая лучшая машина, и потому меня не оценили. Люди просто забыли, что в тот год я был единственным пилотом в команде, кто заработал очки, тем самым превзойдя своего напарника.

Это стало кульминацией очень долгого моего пути по возвращению в гонки, тем сложнее было добиться такого результата на подобном болиде. Так устроена «Формула-1», подобные достижения не помнят.

Мне пришлось в самом деле учиться управлять машиной заново. Я даже отвергал некоторые предложения вернуться в «Формулу-1» раньше. Я просто понимал, что мое тело пока не готово и требует дальнейшего восстановления", — сказал Кубица RacingNews365.com.