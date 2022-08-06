Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о своей главной цели в карьере.

«Моя главная цель — попасть в «Формулу-1», и я сделаю все возможное, чтобы получить свой шанс. И тогда мы примем решение вместе с «Феррари», но сейчас об этом слишком рано говорить. Посмотрим. Разумеется, я надеюсь, что проделанная мной работа поможет в этом.

Есть ли у меня запасной план на тот случай, если двери в «Формулу-1» так и не откроются? Честно говоря, никакого плана «Б» у меня нет. Но даже если у меня не получится попасть в «Формулу-1», какие-то альтернативные проекты всегда будут доступны. Порой я задумываюсь о том, чем бы мог заниматься, но сегодня я целиком сосредоточен на «Формуле-1», — приводит слова Шварцмана it.motorsport.

В 2022 году Шварцман примет участие в двух тренировках «Гран-при».

В сезоне-2021 Шварцман занял второе место в личном зачете «Формулы-2». Гонщик выступал за команду «Према».