Ферстаппен о смерти владельца «Ред Булла» Матешица: «Тяжелый день. Дитрих многое сделал для моей карьеры»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал смерть основателя компании «Ред Булл» Дитриха Матешица.

Действующий чемпион «Формулы-1» признался, что бизнесмен многое сделал для его карьеры.

«Да, я думаю, что это очень тяжелая новость вообще для всех в «Формуле-1». Дитрих очень многое значил для «Ред Булл» и для нашего спорта вообще. Особенно с учетом того, что он сделал для меня — для моей карьеры, да и моей жизни в целом.

Это очень тяжелый момент, тяжелый для нас день. И в квалификации мы, разумеется, постарались сделать все, что могли. К сожалению, нам совсем немного не хватило до поула, но гонка по-прежнему впереди и я надеюсь, мы сделаем так, чтобы Дитрих мог нами гордиться», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Владелец и основатель «Ред Булла» Матешиц скончался в возрасте 78 лет. Австрийский бизнесмен умер после продолжительной болезни. На протяжении долгого времени Матешиц не появлялся на публике из-за состояния здоровья.

Компания Матешица является владельцем конюшни «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.