Экс-пилот «Ред Булла» Михаил Алешин в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть владельца компании Дитриха Матешица.

«Компания «Ред Булл» сделала очень много для автоспорта, поддерживала различные мероприятия, заканчивая водными видами спорта. Насколько я знаю, в год в среднем они поддерживают порядка пятисот спортсменов. Вершиной этой спортивной страсти Дитриха Матешица была «Формула-1». Команда до сих пор существует, очень конкурентноспособна. Это большая потеря для спорта в целом. Я знал Дитриха лично, потому что выступал в гонках под логотипом этой компании. На меня Матешиц произвел впечатление приятного человека, крепкого бизнесмена. Он по-настоящему питал страсть к спорту», — сказал Алешин «СЭ».

Австрийский бизнесмен умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. На протяжении долгого времени Матешиц не появлялся на публике из-за состояния здоровья.

Компания Матешица является владельцем команды «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.