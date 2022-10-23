Косаченко — о Матешице: «Хорошо, если последователи смогут сохранить дух, который он закладывал»

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о смерти владельца компании «Ред Булл» Дитриха Матешица.

«Невероятное сожаление, потому что все-таки ему можно было бы еще пожить. Я бы начинала с того, что он не просто создатель команды «Формулы-1», а создатель самого бренда «Ред Булл». Все это было придумано им с его приятелем. По сути это основатель огромной империи. Уникальный факт состоит в том, что для продвижения своего напитка он выбрал спорт. Он открыл новую эру. У него была большая команда людей, но все идеи созревали в его голове. Какое-то время по накатанной будет жить и команда «Формулы-1», но думаю, что будет серьезная конвертация и изменение уклада всего концерна и компании «Ред Булл». Во что будет превращена академия гоночная «Ред Булла» — вопрос. Хорошо, если последователи смогут сохранить дух, который он закладывал и смысл, который он вкладывал в появление этого бренда в «Формуле-1». Это целая эпоха! Думаю, что его уход не останется незамеченным с точки зрения реорганизации бизнес-процессов в корпорации», — сказала Косаченко «СЭ».

Австрийский бизнесмен умер в возрасте 78 лет после продолжительной болезни. Компания Матешица является владельцем команды «Формулы-1», футбольных клубов «Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других.