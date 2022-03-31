Феттель сдал отрицательный тест на коронавирус и вернется за руль «Астон Мартина» на «Гран-при Австралии»

Гонщик «Астон Мартин» Феттель сдал отрицательный тест на коронавирус и примет участие в «Гран-при Австралии»

Пилот «Астон Мартина» Себастьян Феттель сдал отрицательный тест на коронавирус и сможет вернуться к участию в сезоне-2022 «Формулы-1».

Четырехкратный чемпион мира сможет вернуться за руль болида на «Гран-при Австралии».

Из-за коронавируса Феттель пропустил две первых гонки сезона в Бахрейне и Саудовской Аравии. Вместо него выступал Нико Хюлькенберг. Он финишировал в Бахрейне на 17-й строчке, а в Саудовской Аравии стал 12-м.

«Гран-при Австралии» пройдет с 8 по 10 апреля в Мельбурне.