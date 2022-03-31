«Ред Булл» хочет сохранить Пьера Гасли в команде

Советник «Ред Булла» Хельмут Марко не исключил, что гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли будет повышен.

«У нас все еще есть контракт с Пьером до 2023 года. Если по истечении контракта мы не сможем предложить Гасли повышение, то, скорее всего, потеряем его, а мы этого не хотим.

Я согласен, что Пьер заслужил второй шанс в «Ред Булле», но сейчас у нас есть соглашение с Серхио Пересом. Нам нужно сравнить обоих гонщиков. У нас еще есть время до середины сезона», — приводит GrandPX слова Марко.

Гасли выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего был переведен в «Торо Россо» (предыдущее название команды «Альфа Таури», в которой пилот находится сейчас).