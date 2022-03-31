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Сегодня, 17:09

Боттас намерен побороться за место в топ-5 по итогам сезона-2022 «Формулы-1»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал о своих целях на сезон-2022 «Формулы-1».

«Я думаю, что до момента, когда начали возникать проблемы с двигателем, мы проводили хорошую гонку. С машиной все было в порядке, темп был хорошим.

Мы не можем конкурировать с «Ред Булл» и «Феррари», однако можем бороться за пятое место. Я думаю, что стремление быть лучшим среди остальных — это хорошая мотивация, хорошая цель. Надеюсь, в конечном итоге я смогу побороться за пятую позицию в чемпионате. Это было бы хорошим шагом для нас", — приводит слова Боттаса Racingnews365.

В первой гонке сезона Боттас показал шестой результат. Во второй гонке финн также долгое время шел шестым, однако ближе к концу заезда был вынужден сняться из-за проблем с двигателем.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет 10 апреля в Мельбурне (Австралия).

Источник: https://racingnews365.com/bottas-sets-high-new-target-after-strong-start-to-2022-season
Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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