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Росберг рассказал, что отказался от 100 миллионов долларов ради ухода из «Формулы-1»

13:31
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Бывший пилот «Мерседес», чемпион «Формулы-1» Нико Росберг рассказал, как отказался от 100 миллионов долларов и предложения продолжить карьеру в «Королевских гонках».

«Я хотел избежать превращения в человека, которого никто не хочет видеть в команде. Я отказался от 100 миллионов долларов, которые уже, можно сказать, лежали у меня на столе. Я тосковал по другой жизни. Когда ты в гонках, у тебя нет возможности выстроить гибкий график. Отказаться было лучшим решением для моей семьи, я не думал о деньгах ни секунды», — приводит Planet F1 слова Росберга.

Росберг ушел из «Формулы-1» после сезона-2016, когда завоевал свой первый и единственный чемпионский титул.

Дополнительная информация:

https://www.planetf1.com/news/nico-rosberg-rejected-100m-offer/

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Иван Торопцев все материалы автора

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