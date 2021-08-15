Росберг рассказал, что отказался от 100 миллионов долларов ради ухода из «Формулы-1»

Бывший пилот «Мерседес», чемпион «Формулы-1» Нико Росберг рассказал, как отказался от 100 миллионов долларов и предложения продолжить карьеру в «Королевских гонках».

«Я хотел избежать превращения в человека, которого никто не хочет видеть в команде. Я отказался от 100 миллионов долларов, которые уже, можно сказать, лежали у меня на столе. Я тосковал по другой жизни. Когда ты в гонках, у тебя нет возможности выстроить гибкий график. Отказаться было лучшим решением для моей семьи, я не думал о деньгах ни секунды», — приводит Planet F1 слова Росберга.

Росберг ушел из «Формулы-1» после сезона-2016, когда завоевал свой первый и единственный чемпионский титул.