Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал подписание нового контракта с Максом Ферстаппеном.

«Я не будут говорить о цифрах. Могу лишь сказать, что обе стороны довольны условиями контракта и рады продолжить сотрудничество, — цитирует Марко Racingnews365. — В то время как такая длительность соглашения говорит о том, насколько высоко мы ценим Макса. Поскольку обычно «Ред Булл» не заключает настолько длительные контракты. Как не секрет и то, что в «Ред Булл» мы очень ценим характер гонщика».

Ферстаппен подписал соглашение с командой до 2028 года. Гонщик выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В сезоне-2021 он впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».