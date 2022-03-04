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Сегодня, 14:02

Хельмут Марко — о контракте Ферстаппена: «Такая длительность соглашения говорит о том, насколько высоко мы его ценим»

Хельмут Марко поделился мнением о новом контракте Ферстаппена
Анна Горшкова
Корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал подписание нового контракта с Максом Ферстаппеном.

«Я не будут говорить о цифрах. Могу лишь сказать, что обе стороны довольны условиями контракта и рады продолжить сотрудничество, — цитирует Марко Racingnews365. — В то время как такая длительность соглашения говорит о том, насколько высоко мы ценим Макса. Поскольку обычно «Ред Булл» не заключает настолько длительные контракты. Как не секрет и то, что в «Ред Булл» мы очень ценим характер гонщика».

Ферстаппен подписал соглашение с командой до 2028 года. Гонщик выступает за «Ред Булл» с 2016 года. В сезоне-2021 он впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Источник: https://racingnews365.nl/marko-gooide-principes-over-boord-voor-nieuwe-verstappen-deal-normaal-doet-red-bull-dit-nooit
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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