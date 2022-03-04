В «Ред Булл» отказались комментировать условия нового контракта с Ферстаппеном

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не стал комментировать условия нового контракта с пилотом Максом Ферстаппеном.

«Я не буду разглашать информацию о цифрах. Могу лишь сказать, что обе стороны удовлетворены. Срок контракта говорит о том, насколько сильно мы ценим Макса. Обычно «Ред Булл» не подписывает такие длительные контракты», — приводит Sport1 слова Ферстаппена.

Вчера, 3 марта, «Ред Булл» объявил о продлении контракта с Ферстаппеном до конца 2028 года.