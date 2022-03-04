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Сегодня, 12:57

В «Ред Булл» отказались комментировать условия нового контракта с Ферстаппеном

Иван Торопцев
Корреспондент

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко не стал комментировать условия нового контракта с пилотом Максом Ферстаппеном.

«Я не буду разглашать информацию о цифрах. Могу лишь сказать, что обе стороны удовлетворены. Срок контракта говорит о том, насколько сильно мы ценим Макса. Обычно «Ред Булл» не подписывает такие длительные контракты», — приводит Sport1 слова Ферстаппена.

Вчера, 3 марта, «Ред Булл» объявил о продлении контракта с Ферстаппеном до конца 2028 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/motorsport/formel1/2022/03/formel-1-max-verstappen-und-red-bull-binden-sich-langfristig-auch-porsche-schon-mit-im-boot
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Хельмут Марко
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