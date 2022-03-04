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Сегодня, 14:32

Российские пилоты смогут выступать в гонках, если подпишут декларацию приверженности принципам мира

Анна Горшкова
Корреспондент

Российские и белорусские пилоты могут выступать в гонках под эгидой Международной автомобильной федерации (ФИА), если подпишут специальный документ.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на сайт ФИА, гонщиках нужно подписать декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета организации, где указано, что им запрещено употреблять слово «русский»

Во вторник, 1 марта, ФИА запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом, без флага, национальной символики и гимна.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220304/gonki-1776501361.html
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