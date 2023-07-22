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22 июля, 23:19

Вассер: «Трудности «Феррари» связаны не с новым форматом квалификации, а с работой с шинами»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации «Гран-при Венгрии».

Шарль Леклер занял шестое место, а Карлос Сайнс — 11-е.

«Думаю, все были удивлены таким выступлением «Альфа Ромео». Они не привезли на эту гонку никаких новинок и все равно с могли преподать нам хороший урок. Мы все сосредоточены на обновлениях, а они вроде бы не подготовили ничего особенного. Но при этом смогли прыгнуть с последних позиций на первые.

Жара и условия на трассе повлияли на нашу скорость. Но мы не ищем оправданий. Мы ожидали большего от этой квалификации. Трудности «Феррари» связаны не с новым форматом квалификации, а с работой с шинами. Она была далека от идеала. И мы наблюдаем довольно необычную расстановку на стартовой решетке. В любом случае, вряд ли в предстоящей гонке обгонять будет очень легко», — приводит слова Вассера Soymotor.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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