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Сегодня, 18:05

Хэмилтон завоевал поул на «Гран-при Венгрии», Льюис оказался быстрее Ферстаппена на 0,003 секунды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Он проехал лучший круг за 1 минуту 16,609 секунды.

Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Это первая поул-позиция Хэмилтона с «Гран-при Саудовской Аравии» 2021 года (4 декабря). Также для семикратного чемпиона мира это 9-й поул на «Гран-при Венгрии», что является наибольшим количеством на одной трассе для гонщика в «Ф-1».

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.

«Гран-при Венгрии»

Квалификация

3-й сегмент

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.16,609
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,003
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,085
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,296
5. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,362
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,383
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,425
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,426
9. Серхио Перес («Ред Булл») +0,436
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,577

Выбыли после второго сегмента:

11. Карлос Сайнс («Феррари»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
14. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
15. Пьер Гасли («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Алекс Албон («Уильямс»)
17. Юки Цунода («Альфа Таури»)
18. Джордж Расселл («Мерседес»)
19. Кевин Магнуссен («Хаас»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)

Формула-1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
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