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Сегодня, 15:30

Гран-при Венгрии: смотреть бесплатно трансляцию гонки Формулы-1

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Болид Льюиса Хэмилтона.
Фото Reuters

23 июля на трассе «Хунгароринг» рядом с Будапештом пройдет гонка «Гран-при Венгрии» 11-го этапа «Формулы-1» 2023 года. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно онлайн видеотрансляцию гонки «Гран-при Венгрии» можно будет в прямом эфире на канале «Вершина Автоспорта» во ВКонтакте.

В субботу, 22 июля, Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». 38-летний британец проехал лучший круг за 1 минуту 16,609 секунды.

Ранее стало известно, что «Формула-1» продлила контракт на проведение «Гран-при Венгрии» до 2032 года.

Формула-1: новости и календарь гонок, личный зачет и Кубок конструкторов, пилоты и трассы — в разделе сайта.

Формула-1
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