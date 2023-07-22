Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:02

Алонсо: «От перехода на новые шины «Пирелли» пострадали «Астон Мартин» и «Ред Булл»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что переход на новые шины «Пирелли» ударил по конкурентоспособности британской команды.

В квалификации «Гран-при Венгрии» Алонсо показал восьмое время.

«Мы оказались всего в 0,1 секунды от «Макларена», так что все не так плохо, как может показаться, если смотреть на результат. Но да, нам нужно прибавлять, в последних гонках мы вне всяких сомнений сделали шаг назад, в то время как все соперники сделали шаг вперед.

Кроме того, не случайно и то, что после того, как «Пирелли» привезли на «Сильверстоун» свои новые шины, некоторым командам стало труднее, а пара команд наоборот теперь очень довольны своими болидами. Думаю, что от этих новых шин пострадали не только мы, но и «Ред Булл» — они делали дубли в каждой квалификации, в каждой гонке, а теперь они даже не на поуле», — приводит слова Алонсо Autosport.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию «Гран-при Венгрии». Вторым стал пилот «Руд Булл» Макс Ферстаппен, который отстал от лидера на 0,003 секунды. Третье время показал гонщик «Макларен» Ландро Норрис (+0,085).

Гонка «Гран-при Венгрии» пройдет в воскресенье, 23 июля, начало — в 16.00 по московскому времени.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Российскую теннисистку Звонареву не впустили в Польшу на турнир WTA
«Урал» дома победил ЦСКА в матче 1-го тура РПЛ
Посольство России возложило на США ответственность за удар ВСУ по журналистам
Уборщиц ТЦ «Времена года» отправили убирать кипяток во время прорыва трубы
Корреспондент «Известий» Польшаков рассказал о полученных при ударе ВСУ ранениях
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер: «Феррари» ожидала такую скорость «Альфа Ромео», они очень сильны»
Новости
RSS RSS
Все новости