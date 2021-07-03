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Феттель обвинил соперников в своей блокировке Алонсо

19:47
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель испортил гонщику «Альпин» Фернандо Алонсо решающую попытку во втором сегменте квалификации «Гран-при Австрии». Будучи на круге прогрева, немец заблокировал соперника, который проводил быструю попытку.

«Не думаю, что я мог что-то сделать. Мы договорились сбрасывать скорость между восьмым и девятым поворотами, что я и сделал. И все меня обогнали, изменив очередность езды. А потом все они замедлились между девятым и десятым поворотами, где мы договорились не замедляться. Вот и вся история.

Скорость после восьмого поворота сбросили мы с Пересом, и нас все прошли. Я ехал последним, и оказался первым, на кого наткнулся Фернандо», — приводит слова Феттеля Motorsport.

Феттель жестом извинился перед Алонсо сразу после эпизода, однако тот был в ярости.

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Иван Шитик все материалы автора

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