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Хэмилтон считает, что Ферстаппен легко уедет к победе на «Гран-при Австрии»

18:28
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Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии». Он занял четвертое место. Британец считает, что в гонке победит пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«В этот раз нам пришлось сложнее, чем на прошлой неделе, – цитирует Хэмилтона Motorsport.com 3 июля. – Скорости по-прежнему недостаточно. Мы перепробовали все, чтобы получить от машины больше, но таков, похоже, сейчас ее темп.

Я уже посмотрел круг Макса – и похоже, мы проигрываем ему везде понемногу. Полагаю, Макс снова легко уедет к победе. Мы же попробуем опередить хотя бы Переса и постараемся минимизировать потери по итогам уик-энда».

Ферстаппен завоевал поул в квалификации.

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/khemilton-6624858/6624858/

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Евгений Петров все материалы автора

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