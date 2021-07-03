Хэмилтон считает, что Ферстаппен легко уедет к победе на «Гран-при Австрии»

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление в квалификации «Гран-при Австрии». Он занял четвертое место. Британец считает, что в гонке победит пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

«В этот раз нам пришлось сложнее, чем на прошлой неделе, – цитирует Хэмилтона Motorsport.com 3 июля. – Скорости по-прежнему недостаточно. Мы перепробовали все, чтобы получить от машины больше, но таков, похоже, сейчас ее темп.

Я уже посмотрел круг Макса – и похоже, мы проигрываем ему везде понемногу. Полагаю, Макс снова легко уедет к победе. Мы же попробуем опередить хотя бы Переса и постараемся минимизировать потери по итогам уик-энда».

Ферстаппен завоевал поул в квалификации.