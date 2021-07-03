Феттель потерял три позиции на старте «Гран-при Австрии» за блокировку Алонсо

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель наказан потерей трех позиций на старте «Гран-при Австрии». Такой штраф немец получил за блокировку гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо в квалификации, сообщает BBC.

The inevitable three-place grid penalty for Sebastian Vettel for impeding Fernando Alonso in qualifying pic.twitter.com/nfIiNyNJ4i — Andrew Benson (@andrewbensonf1) July 3, 2021

Во второй сессии Себастьян Феттель помешал Фернандо Алонсо на быстром круге, сбросив скорость из-за того, что перед ним в двух последних поворотах сбросили скорость Валттери Боттас и Карлос Сайнс.

В квалификации Феттель показал 8-й результат, Алонсо — 14-й.