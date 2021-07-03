Феттель потерял три позиции на старте «Гран-при Австрии» за блокировку Алонсо
20:31
Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель наказан потерей трех позиций на старте «Гран-при Австрии». Такой штраф немец получил за блокировку гонщика «Альпин» Фернандо Алонсо в квалификации, сообщает BBC.
Во второй сессии Себастьян Феттель помешал Фернандо Алонсо на быстром круге, сбросив скорость из-за того, что перед ним в двух последних поворотах сбросили скорость Валттери Боттас и Карлос Сайнс.
В квалификации Феттель показал 8-й результат, Алонсо — 14-й.
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