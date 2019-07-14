Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Немец был наказан 10-секундным штрафом за столкновение с Ферстаппеном на 37-м круге, когда гонщики шли на пятом и шестом местах.
Феттель изобразил Квята? Немец врезался в Ферстаппена //
Себастьян Феттель: "Это была моя ошибка"
Respect 🤝#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ZMkCUKejVW— Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.
*That* collision 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/iJTkfTK0nL— Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.
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