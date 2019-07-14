19:23 | Авто-мото — Формула-1

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".

Немец был наказан 10-секундным штрафом за столкновение с Ферстаппеном на 37-м круге, когда гонщики шли на пятом и шестом местах. ​

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Себастьян Феттель: "Это была моя ошибка"


 

 

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