Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".

Немец был наказан 10-секундным штрафом за столкновение с Ферстаппеном на 37-м круге, когда гонщики шли на пятом и шестом местах. ​

Феттель изобразил Квята? Немец врезался в Ферстаппена //

Себастьян Феттель: "Это была моя ошибка"