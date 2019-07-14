Себастьян Феттель – о столкновении с Ферстаппеном: "Это была моя ошибка"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал инцидент на "Гран-при Великобритании". Он врезался в гонщика команды"Ред Булл" Макса Ферстаппена. Немец занял 16-е место.

- Я думаю, что в тот момент, очевидно, был огорчен, разрушил гонку для себя, но в конце концов это была моя ошибка, - цитирует BBC Феттеля. - Думал, что есть разрыв, но это было не совсем так, к тому времени было слишком поздно, и я не мог избежать этого.

Повлиял ли инцидент в Канаде? Не думаю, у меня были хорошие гонки, все было в наших руках, но "Ред Булл" сегодня оказался быстрее.

Феттель изобразил Квята? Немец врезался в Ферстаппена