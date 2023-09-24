Ферстаппен о досрочной победе в Кубке конструкторов на «Гран-при Японии»: «Это было самым главным»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу команды в Кубке конструкторов.

«Самым главным было выиграть Кубок конструкторов. Я очень горжусь командой, всеми ребятами, которые работают и на трассе, и на базе. Мы проводим невероятный сезон.

На старте я столкнулся с довольно сильной пробуксовкой колес, но после этого гонка получилась довольно простой", — цитирует гонщика Sky Sports.

«Ред Булл» второй год подряд стал победителем Кубка конструкторов.

Последний и единственный раз команда показывала такой результат 12 лет назад. Тогда австрийцы становились чемпионами Кубка конструкторов четыре года подряд — с 2010 по 2013 год.