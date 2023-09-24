Косаченко считает, что «Ред Булл» продолжит доминировать в следующем сезоне «Формулы-1»

Бывший коммерческий директор команды «Формулы-1» «Кэтерхэм» Оксана Косаченко прокомментировала «СЭ» победу «Ред Булл» в Кубке конструкторов «Формулы-1» сезона-2023.

«Сейчас очень интересно посмотреть на то, что происходит в борьбе за 2-3 место. Потому что сегодня была фантастическая развязка, когда Хэмилтон достаточно долго пытался обойти своего напарника, и в итоге даже пришлось давать команду из бокса, чтобы Расселл его пропустил. Там сейчас очень близкая борьба. Конечно, речи о первом месте не идет. Мы наблюдали доминирование «Ред Булл» с самого начала сезона. В этом смысле это вызывает скуку при просмотре гонок. Но для тех, кто смотрит гонки ради того, чтобы понять, как работают команды, очень много всего интересного. Невероятный взлет «Макларен» с двумя юными пилотами. Мне кажется, что есть на что посмотреть. Если смотреть на гонки как на технический вид спорта, то это очень интересно. С точки зрения шоу, я думаю, стало не так интересно», — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Косаченко считает, что «Ред Булл» продолжит доминировать в следующем сезоне.

«Это будет очень хорошо видно в первых трех гонках. Потому что к концу сезона мы ждали подъем «Мерседес». В 2022 году «серебряные стрелы» раскатывались, и во второй части сезона поехали. Сейчас этого не происходит. Скорее, раскатились другие ребята. Те, кто смотрит «Формулу-1» 20 лет или больше, видят, что все это циклично. На мой взгляд, «Ред Булл» продолжит доминировать. Но вот большой вопрос, будут ли «Мерседес» и «Феррари» вести борьбу за второе место, или сюда подтянется «Макларен»? Еще «Астон Мартин» неплохо выглядит, особенно с такой фигурой, как Алонсо», — добавила Косаченко.

«Ред Булл» стал обладателем Кубка конструкторов во второй раз подряд и в шестой раз в истории. Команда завоевала титул за 6 этапов до конца сезона-2023, выиграв 15 из 16 состоявшихся гонок.