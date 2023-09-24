«Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов во второй раз в истории и впервые за 12 лет

Команда «Ред Булл» досрочно выиграла Кубок конструкторов в «Формуле-1», набрав 623 очка за 6 этапов до конца сезона-2023. Пилот команды Макс Ферстаппен победил в «Гран-при Японии».

Таким образом, «Ред Булл» второй год подряд стал победителем Кубка конструкторов.

Последний и единственный раз команда показывала такой результат 12 лет назад. Тогда австрийцы становились чемпионами Кубка конструкторов четыре года подряд — с 2010 по 2013 год.