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Ферстаппен заявил, что хочет впервые попасть на подиум на «Гран-при Азербайджана»

08:14
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил о желании попасть на подиум на «Гран-при Азербайджана».

«Трасса в Баку отличается от Монако, это городская трасса другого типа. Уверенность не так важна для того, чтобы быть там быстрым, в отличие от Монако. Если ты чувствуешь себя хорошо в машине, а машина делает то, что ты хочешь... Я и в Монако всегда был быстр, просто всегда попадал в аварии. Я никогда не был на подиуме в Баку, думаю, пора это изменить. Посмотрим, насколько будет конкурентоспособен «Мерседес», — приводит Crash слова Ферстаппена.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 4 по 6 июня.

Ферстаппен лидирует в личном зачете «Формулы-1», на его счету 105 очков после пяти этапов сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://www.crash.net/f1/news/978955/1/mercedes-still-team-beat-normal-f1-tracks-verstappen

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