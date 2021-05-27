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Хэмилтон назвал скучной гонку на «Гран-при Монако»

15:00
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты «Гран-при Монако». В гонке он занял седьмое место.

«Пожалуй, эту гонку я пересматривать не буду. Наверное, я просто посмотрю хайлайты, чтобы получить представление, где я потерял три позиции – или потенциально три позиции, как минимум две.

Гонка получилась очень длинной, и я рад, что она позади. Вновь и вновь говорю, что здесь пилотировать не особо весело – обгонов нет, ты не можешь преследовать соперника. Конечно, побеждать здорово, но даже когда лидируешь и отрываешься от преследователей, все равно скучно. Уверен, что Максу не пришлось напрягаться», - приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, после чего он стал лидером чемпионата. В активе у гонщика 105 очков. У Хэмилтона 101 балл.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/05/27/no-fun-to-be-had-in-monaco-grand-prix-even-if-youre-winning-says-hamilton/

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