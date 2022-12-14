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Сегодня, 08:47

Ферстаппен заплатит почти миллион евро за суперлицензию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стало известно, сколько заплатит двухкратный чемпиона мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен из «Ред Булл» за суперлицензию на сезон-2023, сообщает RacingNews365.

По информации источника, базовая стоимость суперлицензии на сезон 2023 года составляет 10 400 евро. Также каждый пилот должен самостоятельно заплатить по 2100 евро за каждое заработанное очко в минувшем сезоне. Таким образом, Ферстаппен, заработавший 454 очка, должен будет заплатить 963 800 евро за суперлицензию.

Вице-чемпион Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», заплатит 657 200 тысяч евро за 308 очков.

Суммарно все гонщики выплатят FIA 4 957 800 евро за право участвовать в сезоне 2023 года.

Источник: https://racingnews365.com/verstappen-set-to-pay-unprecedented-amount-for-f1-super-licence
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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