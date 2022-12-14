Андретти надеется, что его заявка на создание команды «Ф-1» будет одобрена в ближайшее время

Чемпион «Инидикара» 1991 года Майкл Андретти рассказал, что его заявка на создание команды в «Формуле-1» может быть одобрена уже в ближайшие недели.

«Надеемся, что нам дадут «зеленый свет» в ближайшие недели. Безусловно, это стало бы отличным подарком на Рождество. Мы каждый день работаем над реализацией проекта. Я по-прежнему уверен в положительном итоге. Мы все ближе к этому. Да, мы пока не получили окончательного подтверждения, но мы все ближе», — приводит слова Андретти GP Today.

Он отметил, что хочет создать собственную команду, а не пытаться выкупить существующую.

Также сообщается, что проект Андретти получил поддержку от консорциума Guggenheim, который является владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». Предположительно, в Guggenheim готовы выделить сумму в 200 миллионов долларов для покрытия вступительного взноса в «Формулу-1».

Ранее сообщалось, что несколько действующий участников чемпионата выступают против добавления 11-й команды.

Майкл является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.