Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 01:38

Ферстаппен выиграл «Гран-при Мексики», Хэмилтон — второй

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макс Ферстаппен.
Фото Getty Images

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Мексики».

Второе место занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+13.875), замкнул тройку Шарль Леклер из «Феррари» (+23.124).

Формула-1. Гран-при Мексики

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +13.875.

3. Шарль Леклер («Феррари») +23.124.

4. Карлос Сайнс («Феррари») +27.154.

5. Ландо Норрис («Макларен») +33.266.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +41.020.

7. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +41.570.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +43.104.

9. Александер Албон («Уильямс») +48.573.

10. Эстебан Окон («Альпин») +1:02.879.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1:06.208.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1:18.982.

13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1:20.309.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:20.597.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:21.676.

Логан Сарджент («Уильямс»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл») сошли с дистанции

Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
3
Читайте также
Реакция бойцов ММА и боксеров на бой Нганну vs Фьюри: «Коррумпированное безобразие»
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом
Полковник Макгрегор предрек уничтожение Израиля из-за действий США
В США назвали отказ Зеленского от переговоров с РФ уничтожением Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Гран-при Мексики» остановили из-за аварии Магнуссена, его болид загорелся на трассе
Новости
RSS RSS
Все новости