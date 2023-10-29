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29 октября, 23:56

«Гран-при Мексики» остановили из-за аварии Магнуссена, его болид загорелся на трассе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кевин Магнуссен.
Фото USA Today Sports

Гонку на «Гран-при Мексики» остановили на 35-м круге из 71 по причине аварии пилота «Хаас» Кевина Магнуссена.

Датчанин не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в стену. Помимо серьезных повреждений, болид гонщика загорелся. Магнуссен успел покинуть машину до возгорания.

Изначально стюарды выпустили на трассу машину безопасности, но впоследствии решили остановить гонку.

Заезд будет возобновлен после того, как персонал трассы устранит последствия аварии.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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