Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Перес — второй, Норрис — третий

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи».

Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена». Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл финишировал четвертым.

На 54 круге Шарля Леклера из «Феррари» развернуло в одном из поворотов и его болид ударился об стену. Он смог доехать до боксов, где механики заменили переднее крыло. В итоге Шарль откатился на 9-е место и потерял место в призах. Он финишировал на шестой позиции.

Не смогли завершить гонку пилот «Альпин» Фернандо Алонсо и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Сайнс вылетел в гравий из-за столкновения Даниэлем Риккьярдо из «Макларена» на первом круге. А Алонсо сошел с трассы по причине поломки болида.