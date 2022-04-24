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Сегодня, 17:35

Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи», Перес — второй, Норрис — третий

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото Global Look Press

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Эмилии-Романьи».

Вторым стал его напарник Серхио Перес. Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена». Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл финишировал четвертым.

На 54 круге Шарля Леклера из «Феррари» развернуло в одном из поворотов и его болид ударился об стену. Он смог доехать до боксов, где механики заменили переднее крыло. В итоге Шарль откатился на 9-е место и потерял место в призах. Он финишировал на шестой позиции.

Не смогли завершить гонку пилот «Альпин» Фернандо Алонсо и гонщик «Феррари» Карлос Сайнс.

Сайнс вылетел в гравий из-за столкновения Даниэлем Риккьярдо из «Макларена» на первом круге. А Алонсо сошел с трассы по причине поломки болида.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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