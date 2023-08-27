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Сегодня, 18:28

Ферстаппен выиграл девятый «Гран-при» подряд и повторил рекорд Феттеля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Макс Ферстаппен.
Фото AFP

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Нидерландов».

25-летний нидерландец выиграл девятый «Гран-при» подряд и 11-й в текущем сезоне «Формулы-1». Он повторил рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд (9 побед, 2013 год).

Второе место в гонке занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (отставание 3,744 секнды). Замкнул тройку лучших гонщик «Альпин» Пьер Гасли (+7,058).

Сокомандник Ферстаппена Серхио Перес стал четвертым. Он получил штраф в 5 секунд за превышение скорости на пит-лейне.

Гонка в Зандворте один раз прерывалась желтыми флагами из-за аварии пилота «Уильямс» Логана Сарджента. Затем на 65-м круге гонка была остановлена красными флагами из-за сильного дождя и аварии гонщика «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу.

С дистанции на 43-м круге сошел пилот «Феррари» Шарль Леклер. У него возникли проблемы с машиной. На 68-м круге гонку завершил пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Нидерланды

Чемпионат мира

13-й этап

«Гран-при Нидерландов»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull)
2. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — отставание 3,744
3. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 7,058
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 10,068
5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 12,541
6. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 13,209
7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 13,232
8. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 15,155
9. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 16,580
10. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 18,346
11. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 20,087
12. Нико Хюлькенберг (Германия, Haas) — 20,840
14. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 26,410
15. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 27,388
16. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 29,893
17. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 55,754

Не финишировали: Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo), Шарль Леклер (Монако, Ferrari), Логан Сарджент (США, Williams)

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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