Ферстаппен прокомментировал то, что сравнялся с Феттелем по числу побед подряд

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, готов ли он побить рекорд четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля по числу побед подряд.

27 августа 25-летний нидерландец выиграл «Гран-при Нидерландов». Для него это девятая победа подряд в 2023 году. По этому показателю Ферстаппен сравнялся с Феттелем, который становился победителем девяти этапов «Формулы-1» подряд в сезоне-2013.

«Я подумаю об этом на следующей неделе. Давление продолжается, и, конечно, я очень рад победе здесь. Это невероятно. Из-за погоды нам было нелегко что-то предугадать, но я невероятно горжусь победой», — сказал Ферстаппен после гонки.

Также он высказался о поддержке болельщиков в родной для него стране.

«У меня были мурашки по коже, когда перед стартом играл национальный гимн. Несмотря на плохую погоду и дождь, болельщики продолжали петь, так что это была невероятная атмосфера», — добавил нидерландский автогонщик.

Второе место в гонке занял пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Третьим финишировал гонщик «Альпин» Пьер Гасли.