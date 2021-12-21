Ферстаппен рассказал о самом неприятном моменте сезона «Формулы-1»
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о самом неприятном моменте сезона-2021 «Формулы-1».
«Худшей точкой, безусловно, был момент, когда я весь вечер просидел в больнице после аварии в Сильверстоуне. Сидеть в больнице никому не нравится. Не очень приятно было и после инцидента в Баку. Хотя мне кажется, что в итоге даже такие моменты делают тебя сильнее как гонщика.
Что до самых лучших моментов — то это сложно, их было слишком много. Очень здорово было победить в Монако после всех трудностей, с которыми мы столкнулись, после всех неудач и невезения. Еще две победы в Австрии, победа на домашнем для меня этапе в Зандворте. Ну и, разумеется, сумасшедшая развязка гонки в Абу-Даби. Думаю, именно эти моменты были самыми яркими», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
На «Гран-при Великобритании» Ферстаппен вылетел с трассы после столкновения с Льюисом Хэмилтоном из «Мерседес». Он был отправлен в больницу для прохождения медицинского обследования. Хэмилтон выиграл гонку, получив штраф 10 секунд.
Дополнительная информация:
https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-sitting-in-hospital-after-british-gp-crash-lowest-point-of-2021/6885738/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю